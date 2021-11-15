Рельсовые автобусы «Орлан» будут возить пассажиров на севере Карелии

По поручению Главы Карелии рельсовые автобусы «Орлан» в 2022 году начнут курсировать в северном направлении, сообщили в правительстве Карелии.

Депутаты карельского Парламента поддержали поправку главы Карелии Артура Парфенчикова в проект Закона «О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», содержащую предложения о распределении дополнительных средств из федерального бюджета на общую сумму 1 млрд 400 млн, где в том числе предусмотрено выделение 44 млн рублей на организацию перевозок по трём маршрутам.

В 2022 году рельсовые автобусы «Орлан» будут курсировать по маршрутам Лендеры – Суккозеро – Костомукша, Костомукша – Кочкома – Беломорск и Лоухи – Пяозеро. По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова вопрос организации пригородного железнодорожного сообщения в данном направлении был проработан Минтрансом республики во взаимодействии с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Новые рейсы позволят значительно улучшить транспортную доступность наиболее удалённых северных районов Карелии, где для ряда населённых пунктов (Мотко, Суун, Муезерский, Сонозеро) железнодорожный транспорт является безальтернативным.

Согласно расчету недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения по указанным маршрутам, который предоставило АО «СЗППК», в бюджете Республики Карелия необходимо предусмотреть средства в размере 44,4 млн рублей.

ОАО «РЖД» проведёт работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, в том числе посадочных платформ и станционных помещений.