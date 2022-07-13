Рельсовый автобус «Орлан» будет курсировать между Кемью и Беломорском

Глава Карелии рассказал о запуске еще одного нового железнодорожного маршрута на севере республики.

С 28 июля «Орланы» свяжут Кемь и Беломорск. Об этом сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Отправляться рельсовый автобус из Кеми будет в 16.25 по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, из Беломорска» — в 9.25 по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Поездка займет всего час.

«Фактически это продление маршрута Беломорск–Кочкома–Костомукша, который мы запустили в середине июля. Оба поезда удачно состыкованы в расписании», — уточнил глава Карелии.

Ранее появилось расписание железнодорожного автобуса «Орлан» между Костомукшей и Беломорском.