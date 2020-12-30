Рельсовый автобус "Орлан" в дни зимних праздников будет курсировать между Сортавалой и Петрозаводском

На время новогодних и рождественских каникул столицу Карелии и Северное Приладожье свяжут рейсы рельсового автобуса РА-3 – "Орлан" ОАО "РЖД".

Новый поезд № 932/931 – два вагона, общей вместительностью 130 мест - будет курсировать по маршруту "Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала" в период со 2 по 9 января.

Отправляясь из Петрозаводска в 05:50, "Орлан" прибудет в Сортавалу в 11.54. Обратно он будет отправляться в 17:20, прибывая в Петрозаводск в 23.56. Стоимость проезда – 600 рублей.

Приобрести билеты на поездку можно во всех кассах дальнего следования, наофициальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения.

Как отмечают железнодорожники, отечественные рельсовые автобусы "Орлан" отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, светодиодным освещением, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте.

Напоминаем, что в пути рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.