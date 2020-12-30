890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт сообщил, как отличить сотрудника банка от телефонного мошенника
30.12.2020 21:30
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска 1
30.12.2020 19:04
Местных жителей Сортавальского района Карелии просят поискать у себя в подъездах домов и на чердаках потерявшегося 6-летнего ребенка 4
30.12.2020 15:45
Женщина в Карелии по пьяни зарезала собственного сына 2
30.12.2020 16:26
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска 8
30.12.2020 17:39
Новый подрядчик придет достраивать приемный покой БСМП в Петрозаводске
30.12.2020 18:40

Рельсовый автобус "Орлан" в дни зимних праздников будет курсировать между Сортавалой и Петрозаводском

Новости. Общество
14:30, 31 Декабря 2020
фото: © правительство Карелии
Загрузка...

На время новогодних и рождественских каникул столицу Карелии и Северное Приладожье свяжут рейсы рельсового автобуса РА-3 – "Орлан" ОАО "РЖД".

Новый поезд № 932/931 – два вагона, общей вместительностью 130 мест - будет курсировать по маршруту "Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала" в период со 2 по 9 января.

Отправляясь из Петрозаводска в 05:50, "Орлан" прибудет в Сортавалу в 11.54. Обратно он будет отправляться в 17:20, прибывая в Петрозаводск в 23.56. Стоимость проезда – 600 рублей.

Приобрести билеты на поездку можно во всех кассах дальнего следования, наофициальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения.

Как отмечают железнодорожники, отечественные рельсовые автобусы "Орлан" отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, светодиодным освещением, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, на которых отображаются сведения о маршруте.

Напоминаем, что в пути рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
24.12.2020, 11:57
Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января

Чтиво

30.12.2020 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 1
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»