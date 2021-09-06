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Ремонт дорог дошел до отдаленного микрорайона Петрозаводска

Новости. Общество
16:26, 07 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Подрядчик приступил к фрезерованию улиц Боровой и Профсоюзов, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» АО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы. Подрядчик приступил к фрезерованию проезжих частей на улицах Боровой и Профсоюзов в Пятом поселке. Ранее здесь заменили бортовые камни возле остановочных пунктов, площадки для ожидания общественного транспорта заасфальтируют. Дорожники наращивают темпы работ на улице Луначарского. На участке между улицами Радищева и Чернышевского уже заменили бортовые камни. Далее эти работы движутся по улице Луначарского в сторону центра города.

На Октябрьском проспекте подрядчик завершил асфальтирование проезжей части на протяжении всей автодороги, кроме участка между улицами Мурманской и Московской. Покрытие на нем восстановят после завершения работ АО «ПКС-Водоканал» на городских сетях. В ближайшее время на проспекте заасфальтируют заездные карманы. К укладке верхнего слоя покрытия приступили на Ленинградской улице, также здесь продолжается замена бортового камня. На улице Ломоносова завершили ремонт проезжей части и устройство обочин. Сейчас на месте организуют водоотведение.

На улице Маршала Мерецкова продолжается ремонт тротуаров на участке между улицей Антикайнена и проспектом Александра Невского. На набережной Ла-Рошель в завершающей стадии находится восстановление дорожного покрытия между Комсомольским проспектом и улицей Маршала Мерецкова. На Нойбранденбургской улице приступили к укладке выравнивающего слоя, в скором времени проезжую часть заасфальтируют. В завершающей стадии также находится ремонт тротуаров на Березовой аллее, дорожное полотно здесь уже уложили ранее. На Балтийской улице ведут замену бортового камня.

На улицах Сыктывкарской и Попова проходят приемо-сдаточные мероприятия. Кроме того, работы полностью завершены на улицах Пограничной, «Правды», Транспортной, Ключевой, Ригачина, Онежской Флотилии, Сулажгорской и Новосулажгорской, на Лесном проспекте, Пряжинском, Соломенском и Петрозаводском шоссе.

Всего в рамках нацпроекта в 2021-2022 годах в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них.

Ранее сообщалось, ремонт важной трассы на юге Карелии будет закончен раньше срока.

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