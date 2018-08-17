Ремонт дороги к границе Карелии и Финляндии планируется закончить к 2020 году

В Карелии капитально отремонтируют еще 13 км подъезда к российско-финской границе, сообщает управление трассой "Кола".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" приступило к капитальному ремонту 13-километрового участка с 16 по 29 км подъездной дороги к международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) "Вяртсиля", - говорится в сообщении.

Отремонтированный участок будет иметь две полосы движения, шириной по 3,5 метра каждая, с асфальтобетонным покрытием. Дорожники заменят 39 водопропускных труб, находящихся в неудовлетворительном состоянии, обустроят 57 съездов с применением всех необходимых средств для обеспечения безопасности дорожного движения, а в населенных пунктах построят линии электроосвещения,

В конце 2017 года начался капитальный ремонт первого участка этой дороги (с 0 по 15 км). В настоящее время здесь идет устройство обочин, дорожного покрытия и барьерного ограждения.

Завершение работ на обоих участках общей протяженностью 29 км намечено на 2019 год. К капитальному ремонту оставшихся 25 км (до границы с Финляндией) федеральные дорожники приступят в следующем году. В настоящее время идет разработка и утверждение проектной документации. К концу 2020 года автомобильная дорога подъезд к МАПП "Вяртсиля" будет полностью приведена в нормативное состояние, что положительно отразится как на комфорте автомобилистов, так и на социально-экономическом развитии региона, поскольку указанная трасса проходит по п. Рускеала, где расположен одноименный горный парк, пользующийся популярностью у туристов.