Ремонт дороги к поселкам в Прионежье в Карелии закончат через три месяца

В Прионежском районе продолжается ремонт участка трассы «Ладва-Ветка – Таржеподь».

Ремонт автодороги «Ладва-Ветка — Таржеподь» выполнили на 70%, сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии.

В ведомстве отметили, что ремонт 7-километрового участка автодороги, проходящей через населенные пункты Таржеполь и Ладва-Ветка, идет согласно графику.

— Уже выполнены работы по устройству щебеночно-песчаной смеси, замене водопропускных труб, а также установке барьерного ограждения для повышения безопасности движения. В настоящее время ведутся работы по прочистке существующих кюветов с вывозкой грунта и устройству дорожной одежды, — рассказали в Минтрансе.

Работы начались в прошлом году, завершить их планируют до октября текущего года.