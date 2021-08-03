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Ремонт дороги на Кижи идет в Карелии

Новости. Общество
14:16, 06 Августа 2021
фото: Республика Карелия / ВК

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Власти республики сообщают, что 40 километров сухопутного пути на Кижи будет отремонтировано в этом году.

В этом году должны быть отремонтированы 40 километров автодороги «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа».

«Удобный и почти полностью сухопутный маршрут к музею-заповеднику „Кижи“ создадут по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“», — сообщает правительственный паблик «Республика Карелия».

На участке с нулевого по 40-й километр проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и заменены 19 труб. 13 километров трассы полностью заасфальтированы. Параллельно ремонтируют тротуары в Медвежьегорске.

Власти сообщают, что в 2021–2022 годах должны быть приведены в порядок 76 километров дороги «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа».

Ранее сообщалось, что «социальные Кометы» перевезли более тысячи пассажиров из Петрозаводска в Заонежье за три недели

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Комментарии

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David.
2021-08-06 15:14:40
Это худшее, что могло случиться с Кижами! Даже псевдо реставрация Преображенской церкви, а по факту - новострой, не наносили столько вреда. Теперь хлынет поток орков которые окончательно уничтожат уникальный край, сохранившийся только благодаря труднодоступности!!!
насмешница
2021-08-06 16:42:49
David., а сохранять труднодоступность, что бы что? Что бы отдельные люди, имеющие такую возможность, летали на вертолетах? Есть у нас такие края, дорого отреставрированные и исключительно труднодоступные. Вас это радует? Орки их точно не посещают
Гость
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