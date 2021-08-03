Ремонт дороги на Кижи идет в Карелии

Власти республики сообщают, что 40 километров сухопутного пути на Кижи будет отремонтировано в этом году.

В этом году должны быть отремонтированы 40 километров автодороги «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа».

«Удобный и почти полностью сухопутный маршрут к музею-заповеднику „Кижи“ создадут по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“», — сообщает правительственный паблик «Республика Карелия».

На участке с нулевого по 40-й километр проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и заменены 19 труб. 13 километров трассы полностью заасфальтированы. Параллельно ремонтируют тротуары в Медвежьегорске.

Власти сообщают, что в 2021–2022 годах должны быть приведены в порядок 76 километров дороги «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа».

Ранее сообщалось, что «социальные Кометы» перевезли более тысячи пассажиров из Петрозаводска в Заонежье за три недели