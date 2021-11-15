Ремонт дороги в Карелии стоимостью почти в 2 млрд идет с опережением графика

Подрядчик обновил 39 из 76 км трассы Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, сообщили в Минтрансе Карелии.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ООО «ПСК Строитель» ремонтирует 76-километровый участок трассы, ведущей к объекту ЮНЕСКО – музею-заповеднику «Кижи». В этом году подрядная организация обновила 39 км региональной дороги Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа.

Так, в уходящем году дорожники усилили основание магистрали, укрепили обочины, заменили водопропускные трубы, отремонтировали мост через реку Кумса, уложили новый асфальт. Параллельно проведён ремонт тротуаров в Медвежьегорске общей протяженностью 4,3 км. Стоимость двухлетнего госконтракта - 1,93 млрд рублей.

Как отметили в Минтрансе, мероприятия по улучшению состояния трассы продолжатся в следующем году. Будут приведены в нормативное состояние 37 км. А в 2023-м планируется заключить контракт на ремонт оставшегося участка протяжённостью почти 35 км. Для ускорения темпов работ по распоряжению правительства России в Карелию были направлены дополнительные средства.

В ведомстве напомним, автодорога от Медвежьегорска до Великой Губы стала частью почти полностью сухопутного маршрута к объекту культурного наследия народов России, включённому в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В дальнейшем власти республики начнут работу по передаче этой трассы в федеральную собственность.

Ранее сообщалось, дорога особой прочности появилась в Карелии.