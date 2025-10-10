Ремонт еще одного участка автодороги «Кола» – Калевала – Лонка» стартовал по поручению Артура Парфенчикова

Важнейшую транспортную артерию на севере республики обновляют благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приступил к работам на 23-километровом участке со стороны федеральной трассы.

Автодорогу Р-21 «Кола» — Калевала — Лонка» приводят в порядок поэтапно. С просьбой ее отремонтировать жители обращались к Главе Карелии Артуру Парфенчикову. Руководитель региона добился выделения средств на эти цели из федерального бюджета — в этом году работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить их планируют в 2027 году.

Сейчас подрядчик — «ПСК Строитель» — приступил к ремонту 23-километрового участка дороги со стороны федеральной трассы. Здесь уже заменили порядка 50% водопропускных труб — всего их более 40, начали расчистку полосы отвода и фрезеровку старого покрытия, приступили к устройству щебёночно-песчаного слоя.

Далее будут выполнены работы по укладке асфальта, установке барьерных ограждений и дорожных знаков. Поскольку в районе поселка Авнепорог проходит школьный маршрут, а жители добираются по этому участку дороги до работы и медучреждений, здесь также планируется обустроить тротуары, установить автобусные павильоны и оборудовать наружное освещение.

Напомним, «Кола» — Калевала — Лонка» включена в опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации. Она обеспечивает подъезд к национальному парку «Калевальский». В предыдущие годы по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова был отремонтирован 12-ти километровый участок дороги со стороны районного центра, а также дорога в самом поселке Калевала.