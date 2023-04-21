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Ремонт компьютеров для жителей Петрозаводска

Новости. Общество
16:48, 16 Июня 2023
фото: © baraholka.com.ru

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Самая сложная проблема преодолима, если доверить ее решение компетентному специалисту, который работает с компьютерами различных моделей и справляются даже с нетипичными поломками. Подробности в нашем материале.

Ремонт стационарного компьютера дома или в офисе – основная услуга нашей компании. На протяжении многих лет мы ремонтируем ПК от известных брендов, современную технику от китайских производителей, игровые и рабочие компьютеры. Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на гарантию и качественный результат.

Распространенные поломки у компьютеров

Неисправность материнской платы можно обнаружить, если ПК не включается или не загружается, не работают устройства для USB, процессор слишком сильно нагревается.

При неисправностях в оперативной памяти ПК не будет загружаться - пользователь увидит синий экран (поломки определяются специальными тестами, также для проверки можно установить новую «оперативку»).

При поломках жесткого диска не будет запускаться BIOS, операционная система тормозит, работает со сбоями, может аварийно завершать свою работу. При небольших повреждениях жесткий диск можно отремонтировать, иногда требуется замена кабеля при нарушении контакта.

При неисправности видеокарты появляются мусорные эффекты до загрузки Windows, во время игр система может перестать функционировать. Перегрев и поломка кулера при сильных загрязнениях и отсутствии смазки также являются частыми неисправностями.

Клиенты жалуются и на перегрев ПК в процессе работы. Часто проблему удается решить, пропылесосив системный блок, или посредством замены радиатора вентилятора.

Программные сбои могут возникнуть при ошибках в работе драйверов или установке вирусных программ на компьютер. Проблема решается переустановкой операционной системы и установкой лицензионного антивирусного ПО.

Как видите, даже самая сложная проблема решаема, если доверить такое решение компетентному специалисту. Наши мастера работают с компьютерами различных моделей, справляются даже с нетипичными поломками, практикуют нестандартный подход. В своей работе по ремонту ноутбуков и компьютеров мы используем только оригинальные запчасти для замены, которые прослужат длительное время и не выйдут из строя в самый неподходящий момент.

Чтобы воспользоваться нашими услугами, позвоните или напишите нам. Если у вас остались вопросы, мы проконсультируем, расскажем об особенностях, длительности и стоимости ремонта, используемых запчастях и предоставляемых гарантийных документах. Оплата услуг осуществляется наличными или по безналичному расчету.

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Реклама / ИП Степанов Виктор Игоревич / ИНН 780719687505

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