Ремонт моста через реку Силон под Олонцом завершён на 90%

Закончить работы по реконструкции сооружения планируют уже в следующем месяце.

Работы по реконструкции моста через реку Силон, протекающую в Ильинском поселении Олонецкого района, завершены на 90%, сообщили в Минтрансе Республики Карелии.

— Специалисты уже проводят устройство щебеночно-песчаной смеси и готовятся к укладке асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведется укрепление откосов, а в финале будут установлены дорожные знаки и барьерное ограждение, — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что высота нового сооружения позволит избежать затоплений в период весеннего половодья.