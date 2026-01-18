Ремонт моста к онежским петроглифам выполнен наполовину

В Пудожском районе на мосту через реку Сустрежа, на дороге, ведущей к уникальному урочищу Бесов Нос, завершён монтаж пролетного строения.
Работы начались в декабре 2025 года. Как рассказали в Управлении автодорог Карелии, техническая готовность моста составляет порядка 50 процентов. Строители выполнили работы по устройству береговых и русловых опор, а также выполнили монтаж пролетных строений, при наступлении благоприятных условий работы будут продолжены.
Этот мост является объектом первого этапа ремонта региональной автодороги «Каршево— Бесов Нос». Ранее на этом месте был полностью разрушенный деревянный мост (фото ниже).
Дорога, на которой располагается данный мост, связывает деревню Каршево с урочищем Бесов Нос — местом, известным древними петроглифами, входящими в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.
Добавим, что в минувшем году выполнены инженерно-геодезические и геологические изыскания на участке автодороги от деревни Каршево до моста через реку Сустрежа с 0 по 4 км.
Конкурсные процедуры на аналогичные изыскания на участке автодороги от моста через р. Сустрежа до урочища Бесов Нос с 4 по 16 км будут объявлены после завершения работ по восстановлению моста. Ремонт автодороги планируется предусмотреть в 2027 году.
