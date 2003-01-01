Ремонт моста в Колежме обойдется в 14 млн рублей

В ближайшее время в селе Колежма Беломорского района начнется ремонт аварийного моста.

30 сентября местная администрация подписала контракт с подрядной организацией ООО «Север» на выполнение работ по текущему ремонту аварийного моста. Об этом сообщила глава Беломорского округа Ирина Филиппова. С ее слов, цена контракта составляет 14 млн 404,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ — до 1 декабря 2025 года.

Как мы ранее сообщали, источник финансирования — это субсидия из регионального дорожного фонда. Ранее специалисты Управтодора провели осмотр сооружения, которое еще в прошлом году оценивалось, как аварийное, и подготовили технические характеристики. Напомним, что изначально мост в Колежме не вошел в список ремонтируемых за счет бюджета. Но средства на него все же нашли.