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Ремонт моста в центре Петрозаводска начался с вырубки деревьев (ФОТО)

Новости. Общество
08:30, 07 Января 2023
фото: Ирина Меркова

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В парке 50-летия Пионерской организации в Петрозаводске работы по капитальному ремонту моста через реку Неглинка начались с вырубки деревьев.

Сегодня на улице Антикайнена под Путейским мостом активно ведется вырубка деревьев. По информации администрации Петрозаводска, деревья вырубают в строго ограниченном квадрате и только для того, чтобы освободить проезд для тяжелой техники: иначе ремонт путепровода начать невозможно.

Мост закрыли для проезда 2 января, сразу после Нового года, и одновременно начались работы по подготовке к ремонту: сняли троллейбусные провода, начали рубить деревья под мостом и на откосах.

В социальных сетях и телеграм-каналах появилась тревожная информация о том, что вырубают парк.

Журналист «Столицы на Онего» побывала на месте вырубок и запечатлела происходящее.


 Деревья действительно рубят, но пока все происходит в строго ограниченном квадрате, под мостом, на территории, огороженной забором. Работы ведут двое вальщиков, без соблюдения техники безопасности: у них нет ни касок, ни сигнальных жилетов.

Планируются ли рубки непосредственно в парке, в мэрии Петрозаводска пока не сообщают.

Напомним, что мост через реку Неглинка на улице Антикайнена закрыли на капитальный ремонт на год.

«Работы предстоят масштабные: старый мост демонтируют и построят новый — с тротуарами и освещением. По контракту строительство должно завершиться до конца следующего года», — сообщил Владимир Любарский.

Также глава города напомнил, что объезд перекрытого моста будет организован через Первомайский проспект и улицу Анохина. Движение по Красной улице на участке между улицами Анохина и Антикайнена станет двусторонним. Для подъезда строительной техники будут использовать Ленинградскую и Красную улицы.

При движении по улице Анохина в сторону Голиковки будет запрещен поворот налево на проспект Ленина.
Также начнёт действовать запрет остановки транспорта по обеим сторонам Красной, Анохина, на Первомайском проспекте.

Для повышения пропускной способности перекрестка Первомайского проспекта с улицами Ленинградской и Антикайнена изменится режим работы светофора. 

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