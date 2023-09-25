Ремонт одного кабинета в карельском министерстве может обойтись в 1,3 миллиона рублей

Власти республики готовы потратить крупную сумму на ремонт в административном здании в Петрозаводске.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии» объявлены торги на ремонтные работы в административном здании на улице Андропова, где располагаются несколько республиканских министерств. Среди них - и новый Минпром. На ремонт одного кабинета на Андропова Управление делами правительства республики готово выделить 1, 3 миллиона рублей. Такова начальная стоимость контракта, которая указана на сайте госзакупок.

Ранее на обустройство кабинетов в самом здании регионального правительства на проспекте Ленина планировалось потратить около 1,4 миллиона рублей.