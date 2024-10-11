Представитель администрации уточнил, что работы должны быть завершены до конца года.

Ремонт пешеходного моста в Петрозаводске затягивается. Этот мост, расположенный в районе гостиницы «Карелия» ниже моста «Кипучка» и обозначенный на одной из карт как Малый, был закрыт весной 2024 года.



Многие жители Зареки и любители пеших прогулок выражали недовольство по поводу закрытия моста. В начале некоторые смельчаки пытались перелезть через ограждения. Однако мост действительно представляет опасность и нуждается в срочном ремонте.



Ранее в мэрии города сообщали о планах отремонтировать мост летом-осенью 2024 года. В октябре представитель администрации уточнил, что работы должны быть завершены до конца года.