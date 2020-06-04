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Ремонт подземного перехода у ж/д вокзала Петрозаводска завершается (ФОТО)

Новости. Общество
12:22, 05 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Реконструкция пешеходного тоннеля на улице Максима Горького подходит к завершению, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик закончил оштукатуривание и облицовку подземной части. В финальной стадии находятся работы по отделке лестничного спуска в тоннель, обустройству водоотведения.



Реконструкцию пешеходного тоннеля ведет АО "РЖДстрой". В рамках ремонта железнодорожного перехода была демонтирована внутренняя часть тоннеля. После вывоза старых материалов начались отделочные работы: оштукатуривание потолка, облицовка стен, замена электрооборудования и многое другое. Также для пешеходов монтируют поликарбонатный навес над лестничным спуском. Опоры для него уже установлены. На следующей неделе планируется уложить асфальт.

 



Ремонт внутренней части тоннеля будет закончен к середине июня.



Ранее реконструкцию обещали завершить до начала лета.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сергей
2020-06-05 13:01:53
Изгадят все
zanoza
2020-06-05 12:51:18
Работы завершаются, а косяки остаются, как же без них, без них теперь объекты не сдаются.
Valentina Vonti
2020-06-05 12:40:04
Поставить надо видио наблюдение,чтоб вандалы не разрушали объект.
новый
2020-06-05 12:28:17
Сделать платным и охранников поставить, иначе сопляки с либерастным уклоном сразу его изгадят.
Гость
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