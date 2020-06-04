Ремонт подземного перехода у ж/д вокзала Петрозаводска завершается (ФОТО)

Реконструкция пешеходного тоннеля на улице Максима Горького подходит к завершению, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик закончил оштукатуривание и облицовку подземной части. В финальной стадии находятся работы по отделке лестничного спуска в тоннель, обустройству водоотведения.





Реконструкцию пешеходного тоннеля ведет АО "РЖДстрой". В рамках ремонта железнодорожного перехода была демонтирована внутренняя часть тоннеля. После вывоза старых материалов начались отделочные работы: оштукатуривание потолка, облицовка стен, замена электрооборудования и многое другое. Также для пешеходов монтируют поликарбонатный навес над лестничным спуском. Опоры для него уже установлены. На следующей неделе планируется уложить асфальт.





Ремонт внутренней части тоннеля будет закончен к середине июня.





Ранее реконструкцию обещали завершить до начала лета.