Ремонт причала известнейшей достопримечательности Карелии обойдется в 100 миллионов рублей

Более 92 миллионов рублей вложит подрядчик в ремонт причала на острове Кижи.

На сайте Госзакупок появилась информация об аукционе на проведение работ по ремонту пирса на острове Кижи. Капитальный ремонт построенного еще в 1979 году причала проведет компания «Эталонстрой» — именно она стала подрядчиком строительства.

При начальной цене чуть более 100 миллионов рублей компания предложила чуть более 92 миллионов 809 тысяч рублей.

Между подрядчиком и музеем-заповедником «Кижи» 17 января был подписан контракт, согласно которому к 30 ноября 2024 года причал должен быть отремонтирован. При этом работы будут вестись в холодный период — осенью, зимой и весной — чтобы не мешать пассажиропотоку в туристический сезон.