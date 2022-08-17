Ремонт разваливающегося моста через реку Деревянка в Карелии планируют закончить через год

Подрядчик начал разбирать пролетные строения аварийного моста через реку Деревянка на автомобильной дороге федерального значения А-215 в Прионежском района.

По сообщению Минтранса Карелии, специалисты «Агро Строй» приступили к выполнению работ по разборке одной стороны пролётного строения моста, проводятся подготовительные работы. Здесь установили дорожные знаки в соответствии с временной схемой организации движения.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Кола", подрядная организация заменит опоры на мосту и смонтирует новое сталежелезобетонное пролетное строение. Общая длина обновляемого моста более 27 метров, а ширина – более 13. Помимо этого работники выполнят антикоррозийную обработку металлических балок пролетного строения, сделают новые тротуары, перила и барьерные ограждения, укрепят конусы насыпей габионными конструкциями, проведут устройство системы сбора сточных вод и локальных очистных сооружений, заменят коммуникации. Проект предполагает обустройство наружного освещения, а также металлических лестничных сходов к расположенным по соседству домам.

Капремонт моста планируют звершить в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, в поселке Карелии построят мост за 650 млн рублей.