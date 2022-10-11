В Лахденпохском районе Карелии закончили ремонт дороги

В Лахденпохском районе завершились работы по восстановлению автодороги «Ласанен–Куркиеки–Терву», сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Полностью выполнен ремонт дорожного полотна участка автомобильной дороги «Ласанен–Куркиеки–Терву» протяженностью 8,1 км. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» компанией «Трансстройприродресурс». Ход работ на автодороге регионального значения проверил глава республики Артур Парфенчиков.

На восьмикилометровом участке провели устройство насыпи, высадили траву на откосах, укрепили канавы, провели установку выравнивающего слоя и укладку водосточных труб. Последним этапом ремонтных работ стали покрытие дороги асфальтобетонной смесью и установка барьеров и перил.

В посёлке Куркиеки также идет ремонт двух улиц — Совхозная и Полевая.

Ранее сообщалось, что на этом участке дороги подрядная организация заменила разрушенное асфальтобетонное покрытие, провела работы по восстановлению тротуаров в населенных пунктах Куркиёки и Ласанен, укрепила обочины, заменила слабые грунты, отремонтировала водопропускные трубы, установила новые дорожные знаки и барьерные ограждения.