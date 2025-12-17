Ремонт семикилометрового участка автомобильной дороги Суоярви-Койриноя завершен

В Питкярантском районе привели в порядок 7 км автомобильной дороги Суоярви-Койриноя.
Дорога соединяет Суоярвский и Питкярантский округа, отметили в Минтрансе Карелии. Дорожники провели работы по устройству асфальтобетонного покрытия и обочин, выполнили прочистку кюветов, установили дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку.
— На данном участке мы применили метод холодного ресайклинга — технологию, ранее примененную на других дорогах Карелии, метод, при котором покрытие и основание перерабатываются специализированной машиной-ресайклером с добавлением цемента и стабилизирующих добавок. Данный метод позволяет сократить сроки ремонта, продлить срок службы дорожной одежды и снизить финансовые затраты на доставку материалов, — отметил главный инженер Управления автомобильных дорог Карелии Дмитрий Федоров.
Кроме того, на данном участке дорожники выполнили устройство асфальтобетонного покрытия с применением стыковочной ленты «Брит А».
Отметим, что эта дорога ведёт к мемориалу «Крест скорби» — первому в России памятнику советским и финским воинам советско-финской войны 1939–1940 гг. Ремонт участка автодороги «Суоярви — Койриноя» с 76 по 83 км стал возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни. Ранее подрядчик открыл для движения мост на автодороге Суоярви — Койриноя.