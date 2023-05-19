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Ремонт школы в Шуе завершит новый подрядчик

Новости. Общество
17:01, 01 Июня 2023
фото: © ЦУР

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Учебное заведение должно открыться в срок – к 1 сентября.

В ближайшие дни власть Прионежского района намерена выбрать нового подрядчика, который завершит ремонт школы в поселке Шуя. Об этом 30 мая в рамках проекта «ЦУР объясняет» заявил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

В конце апреля нынешний подрядчик начал замедлять работу, а затем фактически пропал с площадки, отметил министр. В результате решено расторгнуть с ним контракт с соответствующими неустойками.

«В ближайшие дни будет подобран подрядчик из местных, сейчас несколько вариантов есть. В ближайшие дни [новый подрядчик] должен приступить к работе на объекте», - сказал Голубев.

По словам министра, уходящий подрядчик вовремя получил аванс, региональные власти выполнили все обязанности со своей стороны.

«Здесь мы видим ситуацию, когда не очень крупный подрядчик выходит на большой контракт, при этом не имеет нужного объема оборотных средств и в какой-то момент просто не справляется со сроками. Шуя – пример, когда пришлось контракт расторгать, но это редкий пример. В целом работы у нас идут в соответствии с установленными графиками», - отметил Роман Голубев.

Ремонт всех школ, работы в которых начались в прошлом году, планируют закончить к 1 сентября этого года. Шуйская школа здесь не исключение: в ней уже завершен ремонт фасада, кровли и внутренних коммуникаций, новый подрядчик займется преимущественно косметическими работами.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

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