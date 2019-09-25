Ремонт светофоров может затруднить движение транспорта в центре Петрозаводска

Сегодня специалисты ведут техобслуживание дорожных объектов в районе железнодорожного вокзала, на площади Гагарина, сообщили в администрации Петрозаводска.

В связи с ремонтом светофоров на площади Гагарина могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. Ориентировочно до 18.00 дорожные объекты будут отключены. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.

Ремонт светофоров проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы ведёт подрядчик ООО "Онего-Дорзнак". Всего на территории Петрозаводска техобслуживание пройдут 56 светофорных объектов. В полном объёме специалисты завершат работы до 10 ноября.