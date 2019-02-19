Рената Литвинова показала фото без макияжа

Недавно кинодива показала в своем Инстаграме как выглядит без макияжа.

Рената Литвинова долго шла к утонченному стилю кинодивы 40-х. Ее волосы то собирались в пучок, то скрывались за платком, брови безжалостно выщипывались в ниточку, а лицо выбеливала пудра.

Сейчас актриса выглядит безупречно, она признанный эталон вкуса и женственности. Помимо прочего кинодива удивляет своей молодостью, ведь поклонники с трудом дают ей 52 года.

Многие подозревают, что Рената обращалась за помощью к хирургам, хотя сама режиссер это отрицает.



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"Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы", – говорила актриса.

Недавно кинодива показала в своем Инстаграме как выглядит без макияжа. Вокруг нее нет шприцов с омолаживающими сыворотками, только косметические средства, пишет StarHit.

"Ноль косметики на лице и она не нужна", – подписала Литвинова.