Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 19 Февраля 2019
фото: ТАСС / Артем Коротаев

Рената Литвинова показала фото без макияжа

Загрузка...

Недавно кинодива показала в своем Инстаграме как выглядит без макияжа.

Рената Литвинова долго шла к утонченному стилю кинодивы 40-х. Ее волосы то собирались в пучок, то скрывались за платком, брови безжалостно выщипывались в ниточку, а лицо выбеливала пудра.

Сейчас актриса выглядит безупречно, она признанный эталон вкуса и женственности. Помимо прочего кинодива удивляет своей молодостью, ведь поклонники с трудом дают ей 52 года.

Многие подозревают, что Рената обращалась за помощью к хирургам, хотя сама режиссер это отрицает.


Instagram

"Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы", – говорила актриса.

Недавно кинодива показала в своем Инстаграме как выглядит без макияжа. Вокруг нее нет шприцов с омолаживающими сыворотками, только косметические средства, пишет StarHit.

"Ноль косметики на лице и она не нужна", – подписала Литвинова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
14.02.2019, 10:42
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики"
12.02.2019, 09:50
Много удовольствия, мало пользы
13.02.2019, 13:57
ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец

Аналитика

Сегодня 13:54
Обществоведение
"Не дай бог взрыв…" 1
В Петрозаводском городском суде рассмотрение иска прокуратуры к компании "Новые технологии управления" с требованием провести в 23 жилых домах диагностику газового оборудования, срок эксплуатации которого истек 20 лет назад, началось со скандала.
"Зарядка" на будущее 3
Сегодня 13:24
Картонный иммунитет 19
18.02.2019 10:55
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 13
18.02.2019 09:35
"Китайский дракон" пришел на Север 3
15.02.2019 10:09
Вся аналитика

Чтиво

18.02.2019 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 2
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

Активисты КПРФ поддержали борьбу жителей Карелии против "оптимизации" школ в районах
18.02.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»