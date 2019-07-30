Renault планирует поднять цены на все модели в России

Автопроизводитель Renault планирует с 1 августа поднять на 1-2% рекомендованные розничные цены на все свои модели в России.

Новый прайс-лист в настоящий момент неизвестен. По словам одного из дилеров, ожидается, что Renault Logan станет дороже примерно на 8 тыс. рублей (сейчас его стоимость составляет от 569 тыс. рублей), а купе-кроссовер Renault Arkana может подорожать примерно на 16-25 тыс. рублей (сейчас — от 999 тыс. рублей).

Renault трижды поднимала цены в течение года, но всегда только на некоторые модели.

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