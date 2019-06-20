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Новости. Общество
19:10, 20 Июня 2019
фото: instagram.com/iamgeegun

Рэпер Джиган показал, как изменился за 15 лет

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Музыкант поделился с поклонниками фотографией 15-летней давности.

Рэпер опубликовал коллаж из двух снимков. Первый сделан недавно, а второй – в 2004 году, пишет Cosmopolitan.

"2019/2004! 15 лет пролетели мощно!", – написал в Instagram Джиган.


instagram.com/iamgeegun

Поклонники удивились кардинальному преображению исполнителя. 15 лет назад рэпер не носил бороду, а его тело не было покрыто татуировками. С годами телосложение музыканта стало еще более спортивным и накаченным.

Каждая татуировка рэпера имеет свое значение. На животе Джигана изображен год его рождения – 1985. Со временем он добавил под цифрами надпись на английском языке,которая переводится, как "рожденный побеждать".

На груди артиста можно увидеть портрет мужчины. По словам рэпера, это изображение пророка. Творчество Джигана отображено в татуировке в виде руки,сжимающей микрофон.

Некоторые фанаты пошутили, что постоянным в Джигане осталось только отсутствие волос на голове.

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Комментарии

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goo
2019-06-20 19:52:52
А кто это?
Неравнодушный
2019-06-20 19:17:59
Татуировки - хорошее изобретение, по ним гораздо легче опознавать тела.
Гость
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