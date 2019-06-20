Рэпер Джиган показал, как изменился за 15 лет

Музыкант поделился с поклонниками фотографией 15-летней давности.

Рэпер опубликовал коллаж из двух снимков. Первый сделан недавно, а второй – в 2004 году, пишет Cosmopolitan.



"2019/2004! 15 лет пролетели мощно!", – написал в Instagram Джиган.

Поклонники удивились кардинальному преображению исполнителя. 15 лет назад рэпер не носил бороду, а его тело не было покрыто татуировками. С годами телосложение музыканта стало еще более спортивным и накаченным.

Каждая татуировка рэпера имеет свое значение. На животе Джигана изображен год его рождения – 1985. Со временем он добавил под цифрами надпись на английском языке,которая переводится, как "рожденный побеждать".

На груди артиста можно увидеть портрет мужчины. По словам рэпера, это изображение пророка. Творчество Джигана отображено в татуировке в виде руки,сжимающей микрофон.

Некоторые фанаты пошутили, что постоянным в Джигане осталось только отсутствие волос на голове.