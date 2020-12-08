Рэпер исполнил "Долго будет Карелия сниться" в хип-хоп обработке

Рэп-исполнитель Оndrei записал трек со своей интерпретацией популярной песни "Долго будет Карелия сниться".

Рэпер Оndrei представил клип, в котором по-своему интерпретировал песню "Долго будет Карелия сниться" Кима Рыжова и Александра Колкера, которая является неофициальным гимном республики. Ролик представлен в паблике "Центр народного творчества Республики Карелия".

Под псевдонимом Оndrei выступает актер Национального театра республики Андрей Горшков. Сообщается, что рэпер - карел-ливвик из Олонца.

Оndrei - единственный исполнитель, кто читает рэп на карельском языке, утверждают в "Центре народного творчества Республики Карелия".

Эстрадная песня "Карелия" ("Долго будет Карелия сниться") написана композитором Александром Колкером и поэтом Кимом Рыжовым. Премьера песни состоялась летом 1963 года.