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Рэпер исполнил "Долго будет Карелия сниться" в хип-хоп обработке

Новости. Культура
13:00, 09 Декабря 2020
фото: скриншот клипа исполнителя Оndrei
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Рэп-исполнитель Оndrei записал трек со своей интерпретацией популярной песни "Долго будет Карелия сниться".

Рэпер Оndrei представил клип, в котором по-своему интерпретировал песню "Долго будет Карелия сниться" Кима Рыжова и Александра Колкера, которая является неофициальным гимном республики. Ролик представлен в паблике "Центр народного творчества Республики Карелия".

Под псевдонимом Оndrei выступает актер Национального театра республики Андрей Горшков. Сообщается, что рэпер - карел-ливвик из Олонца.

Оndrei - единственный исполнитель, кто читает рэп на карельском языке, утверждают в "Центре народного творчества Республики Карелия".

Эстрадная песня "Карелия" ("Долго будет Карелия сниться") написана композитором Александром Колкером и поэтом Кимом Рыжовым. Премьера песни состоялась летом 1963 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Прямой
2020-12-09 14:01:29
Человек старался! Молодец!
Ведь не всем дано природой иметь голос как у Сумишевского, таких единицы...
театральный критик
2020-12-09 13:17:53
Работать некому - все реперы, блогеры и актеришки.
Leopol'd
2020-12-09 13:43:14
театральный критик, так ты же блогер! Бесполезное, брюзжащее создание. Даже пользы принести не способное.
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