Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с шести лет

С 13 лет это будут делать ежегодно.

Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он Репродуктивное здоровье детей начнут проверять в шестилетнем возрасте, а затем ежегодно с 13 лет, сообщает РИА Новости. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр в канун Дня защиты детей посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он ознакомился с работой центра, поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, рассказал о развитии детского здравоохранения.

«Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», — говорится в презентации министра, представленной на встрече со студентами.

Эти нововведения включены в приказ Минздрава, регулирующий порядок прохождения детьми и подростками профилактических медосмотров, который вступит в силу с 1 сентября.