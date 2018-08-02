Решение о банкротстве бизнесмена и экс-депутата Петросовета Макеева оставлено в силе

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений прежнее судебное решение о банкротстве бизнесмена и бывшего депутата городского совета Петрозаводска Дмитрия Макеева.

Первого августа Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу предпринимателя из Карелии Дмитрия Макеева. Бизнесмен и экс-депутат Петросовета пытался оспорить прежнее решение карельского Арбитражного суда о признании его банкротом.

Ранее Арбитражный суд Карелии признал обоснованным заявление ООО "ЛифтСтрой" о банкротстве Дмитрия Макеева. По решению суда в отношении Макеева была введена процедура реструктуризации долгов. В этой связи суд назначил бизнесмену финансового управляющего, который и должен заняться процедурой реструктуризации.

К участию в деле о банкротстве также должен быть привлечен орган по опеке и попечительству над несовершеннолетними администрации Петрозаводска.

Тринадцатый апелляционный суд принял решение оставить определение Арбитражного суда Карелии без изменения, а жалобу Макеева без удовлетворения.

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