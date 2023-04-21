Решение о передаче частного водопровода в муниципальную собственность в райцентре Карелии вступило в силу

Верховный суд республики оставил в силе решение о передаче в муниципальную собственность участка водопровода в Суоярви.

Верховный суд Карелии сегодня, 4 июля, оставил в силе решение Суоярвского районного суда о расторжении договоров купли-продажи участков водопровода в районном центре и передаче его в муниципальную собственность.

До 2010 года участки водопровода в Суоярви находились в собственности муниципального предприятия, а затем в ходе процедуры банкротства были проданы физическому лицу. Впоследствии социально-важные объекты неоднократно отчуждались, передаваясь в частную собственность.

В связи с тем, что собственники сетей не содержали должным образом имущество, в 2022 году на водопроводе в Суоярви произошло в общей сложности 33 аварии, затронувших до 180 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Позже суд удовлетворил иск прокурора, постановил расторгнуть договоры купли-продажи, в рамках которых водопровод был передан в частную собственность, и передать сети в собственность муниципалитета. Ответчик не согласился с принятым решением и подал апелляцию.

По итогам заседания Верховный суд Карелии согласился с позицией прокурора и суда первой инстанции и отклонил жалобу ответчика.