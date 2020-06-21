Решение о размере компенсаций автовладельцам за переход на газ принято окончательно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу транспорта с бензина на газ.

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Изменения подразумевают повышение в 2020 году нормативов субсидирования в два раза – с действующих 30% до 60% общей стоимости работ.

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