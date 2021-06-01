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Решение проблемы пространства в 2021 году: выбор компактного дивана

Новости. Экономика
16:40, 02 Июня 2021

Тесная квартира - это актуальная проблема всех поколений.

Из-за маленького пространства трудно уместить всю нужную мебель. Благодаря современным дизайнам интерьера появилась возможность красиво обустроить любую комнату. Основные вопросы возникают во время установки большой мебели, к примеру, такой, как диван. Обычно маленькие квартиры состоят только из одной комнаты, в которой соединяется кухонная и спальная зона. Также в хрущевках множество однокомнатных вариантов. В этом случае место для готовки находится в другой комнате, но от этого не становится просторнее. Приобрести диван вы можете на сайте https://pigu.lt/ru/divany, это удобный интернет-магазин. На площадке собраны стильные модели под разные дизайнерские решения. Это могут быть аккуратные скандинавские диваны, либо лаконичные модели для лофт-интерьера.

Размещение мягкой мебели в хрущевке - искусная работа. Важно принять во внимание сразу несколько факторов и заранее представить, где и что будет стоять. Есть несколько хитростей, как приобрести в интернет-магазине диван и не прогадать с выбором:

• Визуализация. Первым делом необходимо представить полную картину интерьера. Где будет стоять вся находящаяся в комнате мебель. Возможно, что-то понадобится передвинуть, либо убрать. Если первым делом смотрите только на свободное пространство, то диван может не вписаться в общий интерьер. Важно представить всевозможные варианты, словно мягкая мебель у вас уже есть. 

• Измерьте все стены и место, где бы вы хотели расположить диван. Создайте простой чертеж от руки. Такая визуализация позволит ощутить размеры комнаты и сориентироваться в пространстве. 

• Постарайтесь оставить как можно больше свободного места. Для того чтобы комфортно отдыхать дома, необходимо исключить тесноту в помещении. Загроможденное пространство давит и не дает полностью расслабиться. Это важно для безопасности проживающих, а также гостей квартиры. Чем больше возможность развернуться, тем меньше риска удариться об углы или сбить что-то. 

• Как только вы определилитесь со схемой, можно приступить к выбору мебели. На сайте pigu.lt есть удобный фильтр, с помощью которого просто отрегулировать поисковик. Такая возможность позволяет сократить время и силы на поиски, и с комфортом отыскать подходящую модель. Обычно в списке фильтра указывают габариты мебели. Останется только подобрать нужный вариант, исходя из полученных замеров.

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