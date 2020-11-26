Решение суда Петрозаводска о незаконности сноса деревьев в парке "Каменный бор" оставлено в силе

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы городской администрации, которая санкционировала вырубку.

Верховный суд Карелии оставил в силе решение городского суда Петрозаводска, который признал незаконными разрешения на снос зеленых насаждений в районе парка "Каменный бор". С апелляционной жалобой на это решение в Верховный суд обратилась городская администрация, но Верховный суд не нашел оснований для ее удовлетворения. Таким образом, защитники парка "Каменный бор" одержали еще одну судебную победу над петрозаводскими чиновниками, разрешившими вырубку деревьев в одном из любимых мест отдыха горожан.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку, но они не прекратили работы.

Гражданские активисты обратились в Петрозаводский суд с иском о признании разрешений на снос зеленых насаждений незаконными еще в феврале, но суд этот иск не удовлетворил. Тогда защитники парка "Каменный бор" подали апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии, и дело было направлено на новое рассмотрение, после чего городской суд поддержал требования общественников.

Кроме того, в июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП. Однако в конце сентября Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение карельского суда.