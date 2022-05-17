Решений о переносе в России осенних выборов на год не принималось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе в стране осенних выборов на один год не принималось.

Никакие решения насчет переноса на один год выборов, которые запланированы на эту осень, не принимались, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом информирует ТАСС.

«Нет, никаких решений на сей счет не принималось», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли такая тема в повестке.

В сентябре 2022 года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Адыгее — путем голосования в парламенте), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.