«Решил проверить силу духа»: велосипедист из Чувашии в одиночку преодолел более 1400 км на пути к Петрозаводску

24-летний уроженец города Канаша уже 17 дней находится в дороге. «Столица на Онего» узнала, чем он вдохновлялся перед стартом и почему конечной точкой маршрута выбрал именно Петрозаводск.

24-летний энтузиаст из Чувашии Артём Ермолаев в одиночку преодолел более 1400 км на велосипеде, чтобы добраться до Карелии. 14 июля молодой человек стартовал из родного города Канаша, а уже вчера ночевал на берегу Онежского озера. Мы узнали, что побудило его отправиться в это приключение.

— Решил проверить свои физические возможности и силу духа. Вдохновился российским велопутешественником Павлом Конюховым (братом Фёдора Конюхова), — рассказал он «Столице на Онего».

Юноша отметил, что Петрозаводск неслучайно был выбран конечной точкой маршрута. По его словам, главным мотивом стало желание полюбоваться карельской природой.

— В прошлом году небольшой компанией сплавлялись по реке Шуе. Зацепила красота и чистота этих мест, — поделился турист.

Поездка длится уже 17 дней, за это время велосипедисту удалось завести множество новых знакомств. До финиша ему осталось преодолеть порядка 100 км.

Однако домой молодой человек не планирует добираться на двухколёсном коне — не позволяет длина отпуска.