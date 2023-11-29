Решился вопрос о необходимости взрывных работ на реке Шуя в Карелии

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Накануне поисково-спасательная группа провела ледовую разведку.

Решить вопрос о необходимости взрывных работ на реке Шуя — такова была цель ледовой разведки Карельской республиканской поисково-спасательной службы на сегодняшний день, сообщили в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.





Как рассказали в сообществе, для обнаружения возможных ледяных заторов команда в составе трех человек под руководством Горячева Д. Г. исследовала пойму реки в районе деревни Бесовец Прионежского района.





Спасатели выяснили, что уровень воды в русле реки Шуя значительно превышен. Течение открытое, а ледяной покров, в основном вдоль берега, неравномерный. Кроме того, наблюдается подтопление прибрежной территории.





Специалисты КРПСС обнаружили, что заторные явления отсутствуют, поэтому на данный момент взрывные работы не требуются.

И хотя подтопления жилого фонда нет, полностью эту угрозу исключать нельзя — необходим дальнейший мониторинг ледовой обстановки на реке Шуя, отметили в источнике.