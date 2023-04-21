Республика Карелия и Запорожская область подписали соглашение о сотрудничестве

Запорожская область – первый из новых субъектов Российской Федерации, с которым Республика Карелия подписала соглашение о сотрудничестве.

Сегодня на XXVI Петербургском международном экономическом форуме подписи под соглашением о сотрудничестве поставили Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Содержание документа охватывает не только торгово-экономическую сферу, но и культурно-гуманитарные направления взаимодействия двух субъектов Российской Федерации.

Евгений Балицкий в преддверии подписания соглашения представил экономический потенциал региона, рассказал об инфраструктуре области. До 2025 года инвестиции в экономику региона должны составить 20 млрд руб., будут запущены 190 промышленных предприятий, создано 9200 рабочих мест.

Артур Парфенчиков в своем выступлении подчеркнул, что сегодня Карелия – динамично развивающийся регион: инвестиции в основной капитал показывают ежегодный рост, так, в 2021 году этот показатель составлял 78,7 млрд рублей, а в 2022 вырос до 95,6 млрд рублей.

– Республика Карелия заинтересована во взаимодействии с новыми субьектами РФ. Кроме торгово-экономических отношений будем развивать контакты по линии культуры, образования, здравоохранения и других, – сказал руководитель региона.

Глава Карелии особо отметил историческую связь двух регионов.

– Запорожье и Карелию давно связывают дружеские и родственные отношения. А ещё общая история. Наши деды и отцы вместе били врага во время Великой Отечественной войны, вместе отстраивали разрушенные города, восстанавливали экономику, – подытожил Артур Парфенчиков.