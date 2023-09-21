Карелия заняла 11 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Названы регионы-лидеры по вовлеченности населения в бизнес.

В опубликованном РИА Новости рейтинге Республика Карелия расположилась на 11 строчке.

По данным экспертов, доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле 2023 г., в нашем регионе составила 43,3%. При этом численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, составила 106,2 тыс. человек.

– Правительством Карелии ведется системная работа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это немаловажно для развития таких направлений как туризм, общественное питание, торговля, сфера услуг. Не стоит забывать и о развитии моногородов, где нужно диверсифицировать нашу экономику, и о крупных предприятиях, которые привлекают малый бизнес для аутсорсинга и оказания целого ряда услуг, поставки товаров, – прокомментировал Министр экономического развития РК Олег Ермолаев.

Как отметил руководитель регионального Минэка, работа в данном направлении будет продолжена.