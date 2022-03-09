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Республиканская больница имени В.А.Баранова поздравила свою медсестру со 100-летним юбилеем

Новости. Общество
08:20, 10 Марта 2022
фото: ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова»

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В Международный женский день 100-летний юбилей отметила Мария Александровна Смирнова, которая 40 лет работала медсестрой хирургического отделения Республиканской больницы.

Как сообщается в паблике лечебного учреждения, 8 марта 100-летний юбилей отметила Мария Александровна Смирнова. В Республиканской больнице Мария Александровна работала медицинской сестрой хирургического отделения с 1954 года на протяжении 40 лет.

Мария Александровна родилась в деревне Сигонтино Ореховского района Ярославской области, который в 1944 году был включён в состав Костромской области. В 1942 году закончила Фельдшерско-акушерскую школу по специальности акушерка в г. Рыбинске. В годы Великой отечественной Войны была участником трудового фронта. В 1981 году награждена медалью «Ветеран труда».

Как написал автор поста в паблике больницы, 100 лет — немыслимо великая цифра в наши дни! Но Вы достойно прожили свой век, являлись свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших привычный уклад жизни. При этом Вы остались сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относится ко всем превратностям судьбы, находя в них массу плюсов и поводов для радости. Желаем вам прожить еще много лет в окружении своей семьи, которая ценит вас и очень любит.

Глубокоуважаемая Мария Александровна, примите искренние и сердечные поздравления с Днем рождения от коллектива ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова».

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