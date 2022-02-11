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Республиканская больница ищет несудимых водителей скорой помощи для работы в Прионежье

Новости. Общество
18:00, 16 Февраля 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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В пункт скорой медицинской помощи поселка Деревянка в Прионежском районе Карелии требуются водители.

Прионежский филиал Республиканской больницы им. В. А. Баранова нуждается в двух водителях скорой помощи. Они будут работать в пункт скорой в Деревянке. Об этом пишут в официальном паблике больницы.

Требования к кандидатам: водительское удостоверение категории «В», «С», (приветствуется наличие категории «Д»), стаж работы водителем — от 3-х лет, годность по состоянию здоровья, отсутствие вредных привычек и судимости.

Подробности можно уточнить по телефону: 8-900-464-33-40.

Ранее сообщалось, власти Карелии обещают построить в Прионежье один ФАП и шесть врачебных амбулаторий.

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