Республиканская больница ищет несудимых водителей скорой помощи для работы в Прионежье

В пункт скорой медицинской помощи поселка Деревянка в Прионежском районе Карелии требуются водители.
Прионежский филиал Республиканской больницы им. В. А. Баранова нуждается в двух водителях скорой помощи. Они будут работать в пункт скорой в Деревянке. Об этом пишут в официальном паблике больницы.
Требования к кандидатам: водительское удостоверение категории «В», «С», (приветствуется наличие категории «Д»), стаж работы водителем — от 3-х лет, годность по состоянию здоровья, отсутствие вредных привычек и судимости.
Подробности можно уточнить по телефону: 8-900-464-33-40.
Ранее сообщалось, власти Карелии обещают построить в Прионежье один ФАП и шесть врачебных амбулаторий.
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