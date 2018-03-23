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Новости. Общество
06:40, 23 Марта 2018

Республиканская больница Карелии закупила медоборудования на 180 млн рублей

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Республиканская больница получила новое высокотехнологичное оборудование, приобретенное за счет резервного фонда президента России.

Из резервного фонда учреждению было выделено более 180 млн рублей.

В четверг, 22 марта, глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в республиканской больнице им. В.А. Баранова и осмотрел новую технику, сообщили в пресс-службе карельского правительства.

Эндоскопическое оборудование и аппарат УЗИ уже поступили в больницу.

В отделении ультразвуковой и функциональной диагностики теперь есть современный аппарат УЗИ с возможностью 3D-моделирования изображений сердца. Техника стоит около 19 миллионов рублей.

Новый аппарат УЗИ четко передает состояние клапанных структур, позволяет точно оценивать функцию сердечной мышцы. Врачи на более ранних стадиях смогут определять у пациентов заболевания сердечно-сосудистой системы, которые потребуют в дальнейшем хирургического вмешательства.

"Мы покупали самое лучшее из того, что есть на сегодняшний день. Как отметили специалисты, далеко не в каждой зарубежной клинике есть такое оборудование", − сказал Артур Парфенчиков.

На выделенные деньги также будут приобретены ангиографическая установка, аппарат искусственного кровообращения, цифровой рентгенодиагностический комплекс. Поставка этой техники начнется в ближайшее время.

Кроме того, за счет собственных денег больница приобрела тулиевый лазер. Оборудование российского производства показало себя эффективнее, надежнее и дешевле зарубежных аналогов. С помощью такого лазера можно дробить камни, удалять новообразования и аденому предстательной железы. Сейчас полученное оборудование внедряется в клиническую практику: специалисты больницы осваивают новые технологии в урологии.

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