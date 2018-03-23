Республиканская больница Карелии закупила медоборудования на 180 млн рублей

Республиканская больница получила новое высокотехнологичное оборудование, приобретенное за счет резервного фонда президента России.

Из резервного фонда учреждению было выделено более 180 млн рублей.

В четверг, 22 марта, глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в республиканской больнице им. В.А. Баранова и осмотрел новую технику, сообщили в пресс-службе карельского правительства.

Эндоскопическое оборудование и аппарат УЗИ уже поступили в больницу.

В отделении ультразвуковой и функциональной диагностики теперь есть современный аппарат УЗИ с возможностью 3D-моделирования изображений сердца. Техника стоит около 19 миллионов рублей.

Новый аппарат УЗИ четко передает состояние клапанных структур, позволяет точно оценивать функцию сердечной мышцы. Врачи на более ранних стадиях смогут определять у пациентов заболевания сердечно-сосудистой системы, которые потребуют в дальнейшем хирургического вмешательства.

"Мы покупали самое лучшее из того, что есть на сегодняшний день. Как отметили специалисты, далеко не в каждой зарубежной клинике есть такое оборудование", − сказал Артур Парфенчиков.

На выделенные деньги также будут приобретены ангиографическая установка, аппарат искусственного кровообращения, цифровой рентгенодиагностический комплекс. Поставка этой техники начнется в ближайшее время.

Кроме того, за счет собственных денег больница приобрела тулиевый лазер. Оборудование российского производства показало себя эффективнее, надежнее и дешевле зарубежных аналогов. С помощью такого лазера можно дробить камни, удалять новообразования и аденому предстательной железы. Сейчас полученное оборудование внедряется в клиническую практику: специалисты больницы осваивают новые технологии в урологии.