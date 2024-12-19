Республиканская больница скорой помощи получила в дар средства реабилитации

Комплексный центр соцобслуживания Карелии подарил больнице средства реабилитации.

Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи получила подарок от Комплексного центра социального обслуживания Карелии. Больнице были переданы необходимые средства технической реабилитации, включая инвалидные коляски, взрослые ходунки, судна и санитарный стул.

Как сообщают в группе больницы, все полученные предметы были незамедлительно доставлены в отделения, что позволило пациентам стационара сразу же начать ими пользоваться.

Руководство и сотрудники больницы поблагодарили Комплексный центр социального обслуживания Карелии. Они отметили, что пожертвования существенно облегчат жизнь пациентов и упростят работу медицинского персонала.