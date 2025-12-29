Республиканская больница скорой помощи прокомментировала смерть пациентки из-за пневмонии

Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи (РБ СЭМП) дала ответ на информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о смерти женщины из-за пневмонии, которую якобы не заметили врачи.

По данным медучреждения, пациентка поступила с терминальной (пограничной — прим. автора) формой заболевания — с тяжёлым желудочным кровотечением. Её состояние было крайне критическим. Лабораторные показатели также указывали на нарушение жизненно важных функций. После дополнительного обследования врачи назначили необходимое лечение, включая переливание крови. Однако, несмотря на все усилия, состояние пациентки стабилизировать не удалось, появилась дыхательная недостаточность, и женщина скончалась на следующий день.

Ранее мы писали, что жительница карельской столицы сообщила о смерти своей мамы в больнице скорой помощи. Женщина считает, что врачи не смогли вовремя диагностировать пневмонию.