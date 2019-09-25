Республиканские соревнования по автомногоборью-2019 примет у себя автошкола "Престиж"

В Петрозаводске 27 сентября пройдут ставшие уже традиционными Республиканские соревнования по автомобильному многоборью.

В этом году формат чемпионата изменится. Если раньше выявление самого профессионального водителя проводилось только среди сотрудников профессиональных образовательных организаций и автошкол Карелии, то в этом году к участию приглашены водители школьных автобусов, водители, осуществляющие организованную перевозку групп детей, а также таксисты.

Изменится и место проведения заездов. Если раньше они проводились на автодроме Петрозаводского автотранспортного техникума, то в этом году участники встретятся на площадке автошколы "Престиж". Такое решение было принято на встрече двух основных организаторов конкурса – директора ПАТТ Ирины Кувшиновой и руководителя автошколы "Престиж" Жанны Беляевой.

Автошкола "Престиж" уже несколько раз принимала участие в соревнованиях, выставляя своих инструкторов. Так, в прошлом году мастер Евгений Ковалев совсем чуть-чуть не дотянул до "золота", заняв второе место.

Помимо предоставления материальной базы, автошкола участвует в подготовке и помогает собрать достойный призовой фонд.

По словам организаторов, цель мероприятия – выявление лучших в профессии, а также пропаганда законопослушного поведения участников дорожного движения.

Соревнования пройдут 27 сентября 2019 года с 9.30 до 15.00 на площадке автошколы "Престиж" по адресу (Петрозаводск, Вытегорское ш., 62).

Организаторами соревнований помимо автошколы "Престиж" являются Ассоциация профессиональных образовательных организаций РК "Совет директоров", Карельская Республиканская Ассоциация "За безопасность дорожного движения", ГАПОУ РК "Петрозаводский автотранспортный техникум". Соревнования проводятся при поддержке УГИБДД МВД по РК.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения – тел. +7-921-222-19-50. E-mail: rkc_petrozavodsk@mail.ru.

С Положением о соревнованиях можно ознакомиться на сайте ГАПОУ РК "Петрозаводский автотранспортный техникум".

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