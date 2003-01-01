Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске

спортсмены самых разных возрастов пришли показать себя и поболеть за других

В Петрозаводске, в физкультурно-оздоровительном центре «Акватика» прошел Республиканский фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды». Традиция таких предновогодних фестивалей существует уже давно: в этом году «звезды» зажглись уже в 23 раз.

Фестиваль объединил сразу несколько поколений: самым юным выступающим было 3-4 года, их мамы показали себя в дисциплине «фитнес-мастер», а для участниц 60+ была создана категория «счастливый возраст». Всего на паркет вышли около 280 человек.



Как рассказала президент региональной общественной организации федерации фитнес-аэробики республики Карелия — Яна Гаврилова:

«Спорт сейчас молодеет. Если раньше спортсмены начинали тренироваться достаточно поздно и только годам к 11 начинали „раскачиваться“, то теперь, благодаря возможности заниматься уже с 3-4х лет, к возрасту 7-8ми подходят уже практически готовые спортсмены. Которые уже понимают, где они находятся, зачем они здесь и чего хотят.

А сам этот фестиваль — больше детский. Для энтузиастов и любителей, тех, кто не участвует в профессиональном спорте, но усиленно занимается и хочет себя показать»

Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже