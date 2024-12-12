Республиканский лыжный фестиваль отменили на Кургане

Отсутствие снега не позволяет организовать лыжню для спортсменов.

Республиканский фестиваль «Открытие зимнего сезона» отменили на Кургане. Мероприятие планировали провести 14 декабря, но погодные условия не позволяют организовать лыжную гонку из-за отсутствия снега. Об этом сообщили в паблике РСК «Курган» имени Ф.М. Терентьева.

Однако организаторы сделают для любителей лыж другое мероприятие, которое пройдет 29 декабря на Кургане — Республиканский Новогодний фестиваль лыжного спорта. В нем смогут поучаствовать самые юные лыжники. Регистрацию на это мероприятие откроют позже, о чем сообщат в паблике.



