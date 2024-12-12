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Республиканский лыжный фестиваль отменили на Кургане

Новости. Спорт
07:00, 13 Декабря 2024
фото: © РСК "Курган" имени Ф.М. Терентьева /VK

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Отсутствие снега не позволяет организовать лыжню для спортсменов.

Республиканский фестиваль «Открытие зимнего сезона» отменили на Кургане. Мероприятие планировали провести 14 декабря, но погодные условия не позволяют организовать лыжную гонку из-за отсутствия снега. Об этом сообщили в паблике РСК «Курган» имени Ф.М. Терентьева.

Однако организаторы сделают для любителей лыж другое мероприятие, которое пройдет 29 декабря на Кургане — Республиканский Новогодний фестиваль лыжного спорта. В нем смогут поучаствовать самые юные лыжники. Регистрацию на это мероприятие откроют позже, о чем сообщат в паблике.

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