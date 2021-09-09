Республиканский онкодиспансер приглашает жителей Карелии на День открытых дверей

Накануне Всемирного дня безопасности пациентов Республиканский онкологический диспансер проводит встречу для родственников больных и общественных организаций.

Республиканский онкологический диспансер проводит «День открытых дверей» для пациентов и их родственников, общественных организаций, ведомств и всех заинтересованных в вопросах безопасности онкопациентов. Мероприятие посвящено Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

«Приглашаем принять активное участие в данном мероприятии, которое состоится 16 сентября с 13.00 в актовом зале ГБУЗ „Республиканский онкологический диспансер“ (г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 5)», — говорится в сообщении онкодиспансера.