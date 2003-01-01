Республиканское предприятие «Карелагро» выставлено на продажу за 4 млн рублей

27 октября состоится аукцион по продаже 100 процентов акций предприятия «Карелагро», история которого началась еще в 1930-е годы.
О продаже предприятия в рамках программы приватизации сообщает Минимущества и земельных отношений Карелии. Дата окончания приема заявок — 23 октября. В продаже все 37 945 штук обыкновенных акций в размере 100% уставного капитала Акционерного общества «Карелагро».
При этом весь уставной капитал оценивается в сумму 3,7 млн рублей. Начальная цена продажи — 4 018 000 руб. Шаг — 200 тысяч 900 рублей. На продажу выставлено АО и все его имущество. Подробнее здесь.
О том, что АО «Карелагро» будет выставлено на продажу, говорят давно. Его исключили из плана приватизации на 2017-2019 годы, так как предприятие начало приносить прибыль. Но это длилось недолго. Если верить сайту «За честный бизнес», то с 2022 года предприятие показывает убытки. В 2023 году они составили почти 1,4 млн рублей, а в 2024 году при доходах 10,4 млн убытки составили около 1,1 млн рублей. Так что предприятие вновь включили в план приватизации в 2022 году на основании предложений Минсельхоза. Позиция правительства — избавляться от убыточных активов. В этом смысле продажа предприятия выглядит оправданной.
На сайте АО «Карелагро» сказано, что предприятие специализируется на реализации ветеринарных препаратов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств, инструментария и лабораторного оборудования отечественных и зарубежных производителей.
Добавим, что предприятие имеет большую историю. Она началась с 1939 года с «Ветснабсбыта», который занимался ветеринарно-зоотехническим снабжением в республике. С конца 1940-х годов предприятие называлось «Зооветснаб». В марте 1993 года Карельское объединение «Зооветснаб» переименовано в Государственное предприятие «Отделение торгово-промышленного агентства «Зооветснабпром», позже в «Карельское республиканское объединение «Зооветснаб». В 2008 году при слиянии ГУП РК КРО «Зооветснаб» и ГУП РК «Сортсемовощ» было организовано путем реорганизации новое предприятие с наименованием ГУП РК «Сортсемовощ».
В июне 2008 года предприятие ГУП РК «Сортсемовощ» было реорганизовано в ОАО «Карелагро», путем приватизации. Все это время предприятие обеспечивало сельхозпредприятия Карелии ветеринарными и биологическими препаратами, витаминами и кормовыми добавками, дезосредствами, ветеринарным, зоотехническим и лабораторным оборудованием, инструментарием, а также имела сеть ветеринарных аптек.