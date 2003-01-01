Республиканскую инфекционную больницу оштрафовали за нарушение санитарных правил

Республиканская инфекционная больница в Петрозаводске оштрафована на 10 000 рублей за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
В Роспотребнадзоре Карелии рассказали о нарушениях, допущенных в больнице.
Проверка выявила, что в медучреждении не соблюдались требования санитарного законодательства при работе с рентгеновским оборудованием, в микробиологической и клинико-диагностической лабораториях.
Также нарушения касались отделки помещений, проверки вентиляционных систем, допуска персонала к работе с вредными факторами, обучения сотрудников, вакцинации персонала, производственного контроля и уровня искусственного освещения.
Роспотребнадзор Карелии установил, что больница вовремя не устранила нарушения, указанные в предписании. Мировой судья назначил административное наказание — штраф в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, ранее претензии к петрозаводской «Золушке» предъявили в Роспотребнадзоре Карелии.