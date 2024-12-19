Реставратор и прихожане очистили главный иконостас собора в Петрозаводске

Карельский реставратор и добровольцы вернули иконостасу Александро-Невского собора блеск.

В преддверии Рождества главный иконостас Александро-Невского собора преобразился благодаря кропотливому труду реставраторов. Мария Смирнова, заведующая сектором реставрации Музея изобразительных искусств Карелии, совместно с прихожанами провела масштабные работы по очистке иконостаса от многолетних загрязнений. Об этом сообщили в группе храма.

Уточняется, что реставрационные работы, проводившиеся на большой высоте, потребовали привлечения специалистов с альпинистским оборудованием. По словам Марии Смирновой, пыль и копоть являются наиболее распространенными и опасными врагами для икон. Именно поэтому так важно соблюдать правила пользования свечами в храме.

«Теперь главный иконостас Александро-Невского собора засиял новыми красками и выглядит совсем как новый», - добавили в группе.